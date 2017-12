La funcionara de Cambiemos habló tanto de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como de la muerte del mapuche Rafael Nahuel, que aconteció el sábado pasado, y tuvo un duro cruce con el periodista Ernesto Tenembaum mientras debatían sobre el tema.

"No estamos conformes y contentos con lo que está pasando, obviamente que es un tema difícil de atacar y difícil de poner en caja porque no es una cosa normal que 60 o 70 personas, porque es verdad, no se sabe bien cuántos son (en referencia a la RAM), aparezcan casi de la nada, porque la verdad que no existían antes, es raro, ¿no?, que de golpe aparezca esta violencia en el sur cuando antes no existía, reclamando tierras que antes tampoco eran de los mapuches; entonces acá algo extraño hay". Por otra parte, expresó que "los mapuches" son un pueblo "muy pacífico".

La funcionaria expresó que se está realizando una investigación en torno a la muerte de Nahuel y que desde el Poder Ejecutivo tratarán el tema con "transparencia". Además, enfatizó que lo que tienen que hacer las fuerzas del estado es defender a los ciudadanos cuando un tercero incumple la ley. "Se sabe que la bala es de 9 mm, se sabe como entró , se está haciendo la investigación que hay que hacer y se verá y se tratará como hemos tratado todos los temas con total transparencia y con toda la verdad sobre la mesa sin ocultar nada y sabiendo que si hay algo que se hizo mal, se va a decir que se hizo mal. Pero creo que hay que tener en cuenta que acá estamos defendiendo a los ciudadanos, tenemos que defender a los ciudadanos y empezar a pensar de una vez por todas que realmente el estado tiene que hacer uso del monopolio de la fuerza porque sino cualquier persona te desacata la Constitución, las leyes argentinas y estamos como estamos", afirmó.

El cruce con Tenembaum

Mientras Tenembaum opinaba sobre la muerte de Nahuel, se produjo un cruce algo tenso entre la referente de Cambiemos y el periodista. "A mi no me gusta que tomen territorio que según la legislación vigente... en todo caso se negocia, se presiona, pero no se toma territorio. Pero si en un caso muere una persona y esa persona muere por balas de Prefectura nosotros no podemos volver atrás con eso", dijo el periodista.

Michetti, lo interrumpió: "¿Pero qué estás diciendo, Ernesto? ¿Que vamos a volver atrás? ¿Hablar de dictadura?".

Para calmar las aguas, Tenembaum expresó: "No creo que sea una dictadura este Gobierno". Según explicó, sus palabras se referían concretamente a las frases que tanto la vicepresidenta como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habían pronunciado días atrás. Michetti había dicho que "el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad" y, Bullrich, que la versión de la Prefectura tenía "carácter de verdad". Entonces, Michetti se encargó de reafirmar que en el Gobierno se está investigando lo sucedido el sábado pasado en Villa Mascardi.