Fuerte mensaje de Milagro Sala hacia Alberto Fernández

De esta manera, la dirigente kirchnerista pidió soluciones "políticas". "Tienen que hacer que se respeten las leyes de las provincia y que recuperemos la libertad. La Justicia no está funcionando democráticamente. Venimos pidiendo una reforma judicial urgente porque no puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos", enfatizó.