Fuerte susto de Jennifer Aniston y Courteney Cox

Según informó la Administración Federal de Aviación, el vuelo de las artistas había despegado de California y el motivo del viaje era continuar con el festejo de 50 años de la ex de Brad Pitt. Sin embargo, durante una maniobra, el avión perdió una llanta y tuvo que volver a tierra rápidamente. La tripulación comunicó que no era seguro continuar el vuelo y decidieron descender en el Aeropuerto Internacional de Ontario. Aunque ahí no terminó el periplo.