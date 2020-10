¡Fuerza Cabezón! Ruggeri, que tanto se cuidó, dio positivo

El ex jugador de la Selección Argentina y ahora panelista del programa 90 minutos de ESPN , reveló este lunes que estuvo en contacto con una persona que dio positivo al Covid-19 y el hisopado a él también le dio positivo.

“El viernes cuando salí del programa estuve con una persona un rato y el sábado me llamó y me dice: “Soy positivo". Entonces estuve todo el fin de semana en casa", dijo el ‘Cabezón’.

Ruggeri comentó que fue a la clínica a realizarse los análisis de rigor para conocer si se encontraba enfermo o no y finalmente confirmó que contrajo el virus.

Por el momento, no se supieron novedades sobre su situación. Ruggeri tiene 58 años y es considerado como persona de riesgo por su edad.

https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1313284622013300737 #ESPNFC | ¡FUERZA CABEZÓN! @fantinofantino informó que Oscar Ruggeri dio positivo de #COVID19 y por eso no estará en el programa de esta noche. pic.twitter.com/iV2rRjmobe — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 6, 2020

La semana pasada, entre chistes, el propio Ruggeri cargó a Alejandro Fantino por "no cuidarse". Incluso, le dijo que "se agarró COVID-19 porque él no se cuidadaba". Una semana después de lo ocurrido, el ex defensor central de la Selección Argentina dio positivo de coronavirus.