Funcionario de Caviahue fue denunciado por abuso

“Estábamos trabajando juntos en el lago Caviahue en la búsqueda de una niña desaparecida, y este funcionario que nos tenía bajo su cargo me llevó al balcón de bomberos y ahí me agarró de atrás. Le pegué un codazo, volvió a intentar y salí corriendo”, relató a LU5 Anahí, la bombera voluntaria, quien reside junto a su esposo, también bombero, en esa localidad desde hace cinco años.

La víctima dijo que el funcionario tiene varios cargos en el municipio, que está a cargo de Bomberos Voluntarios y que es autoridad en Defensa Civil. La mujer radicó la denuncia en Zapala hacia fines del pasado mes.

“En ese momento me subí a la camioneta como si nada hubiese pasado. No entendía ni siquiera por qué subí a la camioneta. Volvimos al lago donde estaban buzos de Prefectura, había llegado el intendente, podría haber hecho un escándalo, en ese momento decidí que no. Mi función ahí era de bombera”, explicó.

Contó que desde ese día aún no ha podido a desempeñarse como bombera. “La verdad es que no sabía cómo afrontar la situación”, admitió la mujer.

Según relató, el episodio tuvo lugar el 7 de enero y recién el 22 radicó la denuncia, luego de que el supuesto agresor se presentara junto con su esposa en su casa. “Llegó a mi casa con su esposa, me piden hablar de la situación y, pensando que me iba a pedir disculpas los hago pasar. Hasta ese momento no había hecho la denuncia. Me empiezan a gritar. Le dije ‘mirame a la cara y decime que no me tocaste’, no lo podía creer”, relató la mujer.

“Una naturaliza que te puedan tocar aunque no quieras, más en un pueblo pequeño, y está mal. Nadie se puede meter con nadie, pasamos los límites constantemente, de la violencia, de la falta de respeto, de la ética de la moral”, sostuvo la bombera, que denunció el episodio en la fiscalía de Zapala.

La mujer lamentó que desde la Municipalidad de Caviahue-Copahue no le hayan hecho un sumario administrativo al funcionario. Le dijeron que esperarán a que la Justicia se expida.

Un médico del Heller también está en la mira

El caso de un funcionario público envuelto en un caso de abuso no es el único. Recientemente, LMN dio a conocer que un ex funcionario provincial, que es médico del hospital Heller, fue denunciado por una paciente por una situación similar y ahora está a las puertas de una acusación. El hecho ocurrió el 16 de enero cuando una joven fue a la guardia del hospital para hacerse atender por una molestia en un ojo. El médico que la atendió, además de chequear su molestia, según consta en la denuncia radicada en la Fiscalía de Abuso Sexual, aprovechó la situación y no sólo manoseó a la joven sino que además le lanzó frases muy desagradables.

Esto motivó a que la chica saliera corriendo conmocionada y radicara la denuncia del caso.

De acuerdo con lo relevado por LMN, los testigos que observaron lo ocurrido fuera del consultorio coincidieron con el relato de la joven.

El médico ya designó un defensor oficial.

