Funcionario complicó a Ishii por la polémica de la "falopa"

Pero este martes, Yáñez -funcionario de su administración- reconoció en radio La Red que el intendente "habló de drogas", aunque no podía denunciar el hecho ante la Justicia porque no tenía pruebas. “No teníamos elementos suficientes. Él no lo sabe, no tiene pruebas suficientes. Él no los está acusando públicamente, él está en una discusión salarial tratando que vuelva a funcionar el servicio de ambulancias”, declaró Yáñez.