Furiosa con Mau

Temas como la inflación, la ley de reforma previsional sancionada y la inseguridad preocupan a Mirtha, quien a sus 90 años está bien informada de la realidad del país.

“Lo primero que tiene que bajar el Gobierno es la inflación que nos está devorando y que nos hace tanto daño. ¡Los sueldos no alcanzan!”, consideró la diva. Y luego arremetió directamente contra Macri: “Yo no sé quién maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo cómo un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quédense aquí, señores, enfrenten la situación, arreglen el país”.

“Nosotros, los ciudadanos, estamos a la expectativa. Un gobierno es gerenciar, es una gestión, yo no me iría jamás si tengo una empresa y estoy pasando dificultades”, agregó en una nota con La Nación.

Mauricio, ¡usá la cadena!

Sin pelos en la lengua, Legrand siguió castigando al Gobierno y atacó directamente al Presidente por no utilizar la cadena nacional para comunicarse con los argentinos.

“El Presidente debería hablarle más a la gente. Tiene el prurito de la cadena nacional. ¡Use la cadena nacional! Si está contemplada dentro de la Constitución. Debería haber dado un saludo para Navidad y otro para Año Nuevo, y explicarnos cómo está el país realmente. Nos enteramos por los medios sobre lo que sucede”, concluyó la Chiqui, que mañana también regresará con Almorzando con Mirtha Legrand.

María Eugenia Vidal, una de las invitadas a la mesa

Como si no alcanzara con las duras críticas, Legrand tendrá hoy en su mesa a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien está de vacaciones en Chapadmalal. Luego, la funcionaria se trasladará a Villa La Angostura.

Además de Vidal, quien ya pasó por la mesa, estarán como invitados la actriz María Eugenia Tobal y los periodistas Julio Bazán y Daniel Santoro.

Mañana al mediodía, la Chiqui recibirá en su primer almuerzo del año a los Midachi, la capocómica Carmen Barbieri, la modelo Ingrid Grudke y el cantante de cumbia Ariel Pucheta.