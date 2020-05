Y agregó: "Hay una enorme cantidad de gente y actividades muy golpeadas con esto. Argentina no es un país con personas que tengan resto económico para aguantar tanto tiempo sin trabajar. Creo que finalmente el problema es que un deterioro económico tan importante termina siendo igual o más dañino que el propio virus".

Por otro lado, el Director Deportivo del Azar Motorsport señaló que la actividad tiene que volver al ruedo para poner ayudar a los que fueron más perjudicados por el parate. “Tanto el taller del Azar Competición como el del equipo en Brasil están cerrados. Han pagado los sueldos por ahora y tratando de imaginar un poco el futuro. La situación es muy difícil, el automovilismo si no vuelve a las pistas no lo va a poder soportar. Va a quedar una cantidad enorme de gente sin trabajo. Para mí el automovilismo es una de las empresas más grandes que tiene el país. De cualquier manera mi tweet no fue especialmente por el mundo motor, sino por todo en general porque es fácil quedarte en tu casa cuando igualmente cobras un sueldo, pero hay un montón de personas que se quedaron sin ingresos hace rato”, expuso.

Además, el ex piloto de Ciudad Evita señaló que debe levantarse la cuarentena para que el automovilismo pueda volver. “Para pensar en volver primero no tiene que haber cuarentena, no tiene que haber restricción entre ciudades porque no se puede hacer un viaje. Argentina llegó al absurdo, porque una cosa es tener cerradas las fronteras para afuera, pero otra es tenerlas cerradas para adentro o sea no se puede ir de una ciudad a la otra. Esto atenta contra el automovilismo y otras actividades. Para volver hay que considerar un punto que he visto en ningún protocolo que es el hecho de no generarle un problema a la localidad donde se va a correr. Esto es lo que también hay que cuidar”, declaró.

Por último, Furlán remarcó que hay que achicar los gastos de logística. “Creo que deberíamos hacer varias fechas en un mismo lugar, correr carreras seguidas en fines de semana consecutivos de manera de disminuir drásticamente los viajes. O sea llegar, instalarse, correr, quizás hasta dormir en la casilla dentro del autódromo y volver para minimizar el impacto que pueda tener en la localidad donde se corra”, finalizó.