Fútbol para Todos: hubo coimas por u$s 4 millones

Nueva york.- Luego de dos años de colaborar con la Justicia norteamericana y de aportar pruebas para mejorar su situación procesal, Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, respondió a las preguntas de los fiscales durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. “Julio Grondona sabía todo”, dijo Burzaco sobre el grado de conocimiento del ex presidente de la AFA y ex vicepresidente senior de la FIFA, fallecido a mediados de 2014. El empresario incluso mencionó que Grondona era quien decidía quién recibía más dinero y a quién le rebajaban el pago, y afirmó que sobornó al ex presidente de la AFA “entre 2005 y hasta su muerte”.