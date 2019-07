"Hace tres semanas me realicé una revisión médica con San Lorenzo y en la misma salió una arritmia en el corazón. A raíz de eso me hice más estudios y cité a otros cardiólogos más especializados. Y se llegó a la conclusión que tengo que estar tres meses sin jugar al fútbol. Tres meses de inactividad física y luego ver cómo evoluciona el corazón", detalló el ex integrante de la Selección Argentina.

Embed Comunicado de mi situación actual (1/2) ❤️⚽️ pic.twitter.com/Xj0aTUGOhi — Guille Burdisso (@burdissoguille3) 17 de julio de 2019

También se refirió al golpe anímico que le significó la novedad: "La verdad que es un momento durísimo, porque no estaba preparado y creo que nadie lo está para una noticia así. Tenía muchísima ilusión de seguir jugando al fútbol y más en un club grande, con objetivos tan altos. Pero hoy me toca enfocarme en mi salud y volver a estar bien, así sean tres o seis meses los que tenga que estar o el tiempo que sea".

"Tengo que tratar de disfrutar de otras cosas que no pude hacer desde que me fui de mi casa a los 14 años y detalles de la vida que se te van pasando por jugar al fútbol. Tratar de disfrutar de la familia, de mis amigos, de mi pueblo y pensando que en algún día voy a volver a jugar al fútbol y hacer lo que más feliz me hace", agregó.

Y concluyó: "Vuelvo a agradecer a todos por el apoyo que me dieron siempre, en cada momento, y dejar en claro que en lo único que pienso es en el día voy a volver a jugar, que sé que me va a costar mucho".

