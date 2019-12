"Quiero que se haga justicia, que deje de abusar de su poder, porque nos hacen tener miedo, por ejemplo de perder el trabajo. Yo tuve mucho miedo. Pero no me viene un salto de alegría al imaginármelo preso, sino que pienso en su familia, sus hijos", aseguró la actriz en una entrevista radial.

Movida sucia

Por otra parte, Romina se refirió al momento en que expresó su apoyo hacia Calu Rivero por la denuncia de acoso sexual que le hizo a Darthés. "Mirándolo a los ojos, le dije que daba fe de que lo que estaban diciendo era verdad. Yo no había sufrido a ese nivel, pero en Soy gitano se pasó conmigo, hizo un poco de más y no hacía falta. No salté porque esas cosas, a mí, me dejan paralizada", recordó la actriz.

Recordando la época en que compartieron elenco en la tira Simona, la cantante expresó: "Darthés quiso hacer una movida sucia, buscó ensuciar poniendo gente en el medio para que yo saliera a aclarar cosas y le dije que no. Después, hacía maniobras como si me grabara desde su celular, como si me quisiera sacar cosas, todo muy raro y lamentable. Se me hacía difícil dentro del set".