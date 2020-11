Galíndez se mostró destrozado en PH y las redes explotaron contra Andy

Efectivamente, al estar tan dolido, al hombre se le hacía muy difícil expresarse, por lo cual Andy lo terminó cortando en más de una oportunidad.

Uno de esos momentos se dio cuando Galíndez hizo referencia al famosos entorno tóxico de Maradona, y no dudó en disparar contra todos. “Hubo un contorno (sic), que nadie se le podía acercar (a Diego). Cuando alguien lo quería llamar por teléfono, o cuando los muchachos del Mundial ’86 lo quería contactar, nadie se podía acercar o mandarle algo”, comenzó.

“Es tanto el poder que ellos tenían y que Diego no sabía dar, pobre… La pudrición que había ahí adentro, esa es la bronca que yo tengo. Por eso a Claudia le dije: ‘Ahora empezá a mandar vos, eh’. Es un contorno (sic) que estaba ahí metido, con abogados, doctores y todos los que estaban ahí. Cuando iba a ver a Diego me decían: ‘Galíndez, él está durmiendo, no se puede’. Cuando lo operaron de la rodilla en la Clínica Olivos también me dijeron: ‘Diego está durmiendo’. El único que pudo entrar es el que trabaja con vos, Arévalo”, le dijo el ex utilero al periodista Diego Díaz, también presente en el programa.

En ese momento, y dado que el hombre cada vez se mostraba más exaltado, Andy buscó cortado consultándole al Turco García y coincidía con ello. Tras la respuesta del participante de MasterChef, Galíndez retomó la palabra.

A medida que seguía su relato, el dolor y el enojo de Galíndez iba en aumento. Mirando a cámara, con mucha bronca, se dirigió directamente a ese “entorno” y se refirió específicamente a las últimas horas del Diez: “¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes. Por más que él no quiera, le tenían que decir ‘usted, venga acá, soy la doctora, tome la pastilla’. ¿Cómo puede ser que no le dieran la pastilla? No me jodas, lo dejaron morir. Se fue a la cama solo. Dijo ‘bueno, me voy a acostar’. ‘¿Por qué se va a acostar? Dígame porque vamos a acompañarlo’. Y ahí le tenían que dar la pastilla”.

“El contorno (sic) que estuvo con él… Escúchenme bien: ahora vienen Claudia y las hijas, Dalma y Gianinna, y agárrense, van a bailar, eh”, aseguró, amenazante y con lágrimas en los ojos.

Esa especie corte no les gustó a muchos televidentes, quienes consideraron que el anfitrión no supo entender el dolor de su entrevistado, quien no podía contener las lágrimas.

“#PodemosHablar Andy es muy forro con Galindez. Lo ningunea pobrecito. Se expresa como le sale. Lo odio a Andy tan despectivo”; “Innecesario llevar a Galindez con lo destruido que está, y con tanto amor que siente por Maradona. Pésimo todo PH, Andy Kusnetzoff y producción #PodemosHablar” y “No puedo creer lo mal que trató este muñeco a Galíndez. Que bajo que cayó Andy! Soberbio y pedante”.

Llamame “muñeco”

Pese a las lágrimas, también hubo un tiempo para las carcajadas, y las mismas también llegaron de la mano de Galíndez. Es que el ex masajista reconoció que no sabía el nombre del conductor del programa, y como si fuera poco, se puso a hablar por teléfono en medio de la grabación.

Durante todo el programa, el íntimo del Diez se no paró de dirigirse Andy como “Muñeco”. Eso le llamó la atención a los demás invitados, y cuando le consultaron el por qué utilizaba ese apodo para el periodista, el aseguró que no sabía cómo se llamaba.

Minutos después, cuando ya estaban sentados en la mesa, el hombre se mostró atendiendo una llamada telefónica, mientras el conductor charlaba con otro de los invitados. “Te pido que si querés charlar, sacarlo al aire o hacer una nota con Galídez, lo llames en otro momento”, lanzó Kusnetzoff, mientras el conversaba por celular.

Sobre el final del envío, y cuando el conductor le agradeció su presencia el ciclo, el ex masajista volvió a hacer de las suyas y a dejar en claro que no conocía el programa. “El agradecido soy yo, y ojalá que Dios te ilumine siempre por el programa que vos tenés. No sé cuando lo empezaste, pero lo mejor para vos y tu familia”, expresó.

