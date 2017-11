Gallardo critica el VAR: "Sirvió para un solo equipo, nos perjudicó"

"Tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia que se había logrado, pero no hubo justicia. Es una mezcla de frustraciones entre lo que hicimos para que Lanús ganara y la tecnología que jugó para un solo equipo", lamentó Gallardo tras la derrota por 4-2 que le permitió al "Granate" dar vuelta la serie y clasificar por primera vez en su historia a una final de la Libertadores.

"Fallamos en el uso de la tecnología", aseveró. "Hoy con la tecnología fuimos perjudicados, hubiera preferido que no fuera así cuando hay siete tipos observando para que se haga justicia, es lo que no me entra en razón", agregó.

El entrenador "millonario" señaló que el árbitro y la asistencia por video se equivocaron en al menos tres ocasiones en perjuicio de River, una de ellas no cobrando un penal cuando iba ganando 2-0 y no sometiendo la jugada a la inspección a través del VAR. A partir de allí River bajó su nivel y Lanús aprovechó para dar vuelta el marcador y eliminar a uno de los favoritos.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán sí solicitó en tanto el uso del VAR en una jugada que luego cobró penal a favor de Lanús y marcó el 4-2 final que desequilibró a favor del local. "Si para un árbitro es difícil tomar una decisión prefiero que se equivoque el árbitro y no se equivoquen siete. Que el sistema se use para los dos" equipos, pidió.

"Hubo muchos errores y no se pudieron poner de acuerdo, claramente no sirvió para nada, sirvió para un equipo solo hoy y eso es desalentador", disparó Gallardo, que consideró que "es muy evidente lo que pasó porque está a la vista de todos". "Ahora vamos a ver de qué se disfrazan, porque les quedan dos partidos y si los conejitos de indias éramos los de este lado de Sudamérica, hoy les salió muy mal", advirtió.

El entrenador reconoció que "la derrota de hoy va a ser dura de digerir por cómo se dio". "La ilusión que teníamos de llegar a la final de la copa se termina acá", señaló.

El técnico subrayó en ese sentido que la eliminación no fue sólo por culpa del polémico uso del sistema de asistencia por video. "Nosotros fallamos y no pudimos sostener la ventaja", afirmó. "El segundo gol (a los 45 segundos de iniciado el segundo tiempo) nos agarra desprevenidos, podríamos haber rechazado fácilmente pero dudamos. Las dudas de nosotros le generaron premios a ellos", resumió.

Gallardo prefirió mirar ahora para adelante, de cara al "superclásico" del fútbol argentino que disputará el domingo ante Boca Juniors, el campeón vigente y líder de la Superliga argentina.

"Trataremos de poner el foco en lo que viene, vamos a tener que trabajar mucho en la parte psicológica para recuperarnos de esta derrota para hacernos fuertes y darle una alegría a la gente porque hoy no se la pudimos dar", concluyó.

