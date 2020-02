Gallardo sigue, pero Scocco piensa en Newell's

En plena definición del campeonato con Boca, el técnico de River no quiere que lo externo se filtre en el objetivo del Millo. “Intento que no me invada lo de afuera, no estoy viendo todo lo que se dice”, aseguró. “Hay periodistas partidarios que juegan para los clubes y generan estas polémicas. A mí no me invaden en absoluto, si me hubiese dejado llevar por todo lo que se dice afuera en estos 6 años hubiera convertido muchos errores. No es saludable eso”, aseveró.