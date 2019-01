Gallardo y el Pity, juntos para recibir el último premio

Además, el entrenador de River se acordó de la dirgencia de Nacional de Uruguay por la oportunidad brindada años atrás. Y, obviamente, tuvo palabras destacadas para el mundo del Millo: dirigentes, jugadores y compañeros de cuerpo técnico. “Agradezco a la dirigencia que me brindó todo su apoyo. Y no trabajo solo, sino con un gran grupo de trabajo. Hace que esté permanentemente pensando en superarme. A todos los jugadores que han pasado por mi gestión. Son ellos los que a uno lo enaltecen. Y agradezco a River por permitir desarrollarme”, dijo el DT.

El Pity Martínez, por su parte, confesó que le está “costando salir del mundo River”, luego de visitar a sus ex compañeros en la pretemporada en Punta del Este.

“Estoy muy feliz en lo personal y lo grupal y por eso vine a visitar a los muchachos. Lo que se vivió en Madrid fue muy fuerte y la verdad que recién cuando volvimos a Buenos Aires nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado”, confió el volante, y añadió: “Ahora me está costando un poco salir del mundo River”. “Es que de acá me llevo un montón de cosas y entre ellas haber crecido como persona”, enfatizó Martínez, quien en presencia del presidente riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, le agradeció por todo lo que recibió en su paso por el club. “Le agradezco a D’Onofrio por todo lo que hizo por mí, pero en este momento también siento una tristeza enorme y un gran dolor por todo lo que le pasó a Mora. Pensábamos que se iba a recuperar pero no lo logró y se retiró antes de tiempo”, dijo el enlace.

Y justamente D’Onofrio, quien también asistió a la gala de premiación como titular del club campeón de la Libertadores, halagó a Pity. “Martínez es muy querido en River y lo mismo pasa con Mora. La noticia más dura de las últimas 48 horas fue el retiro de Rodrigo y ya le dije que estamos con él y lo vamos a acompañar”, cerró el presidente, quien además recibió la distinción de los jugadores de River elegidos dentro del equipo ideal del continente: Franco Armani, Jonatan Maidana, Exequiel Palacios y Juanfer Quintero.

Además del Pity Martínez, en el equipo ideal del continente estuvieron Franco Armani, Juanfer Quintero, Jonatan Maidana y Exequiel Palacios.