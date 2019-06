Gasalla no estará con Susana

Moldavsky es un humorista surgido del stand-up y muy querido en el mundo artístico.

Susana ya había sopredido la semana pasada cuando desvinculó a un histórico, Marcelo Iripino.

El ex Susano -estuvo tres años en ese rol- y quien era actual coreógrafo fue reemplazado por Flavio Mendoza. Invitado a Flor de la trade, el bailarín se enteró de la noticia y disparó indignadoo: ”A mí no me reemplaza nadie, el éxito no se toca, ni se mancha”.

Dato: En un año totalmente electoral, la diva planea hacer humor en una improvisada casa rosada.

Lizy, presente

Otra de las figuras confirmadas para la apertura del programa es Lizy Tagliani. La peluquera y conductora de El precio justo se encuentra atravesando su mejor momento. Hace poco Lizy ganó su primer Martín Fierro por su labor como humorista en Cortá por Lozano