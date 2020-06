Gasalla sacado con los medios: "Son todos unos soretes"

En Confrontados aseguraron que Antonio Gasalla se retiraba de los escenarios. Sin embargo, el actor salió a desmentir el retiro de us carrera. El protagonista de "Más respeto que soy tu madre" dialogó con La Capital y dejó bien clara su postura. "No es una decisión tomada. Somos muchos en esta profesión que no tenemos trabajo, los teatros están todos cerrados, las películas que se filman en general son coproducciones con España, es decir que no es que una persona decida "voy a trabajar menos o no voy a trabajar": no hay profesión que exista.