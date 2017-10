Gato Peters: "Traspaso las generaciones"

“El espectáculo lo estrenamos en el verano en Mar del Plata y estuvo ternado para los premios Estrella de Mar. Como todos los años, hacemos más de cien salas del interior y a fin de año lo ponemos en un disco. Los que vayan a verlo tienen la primicia de un material que es inédito. Todos los años renovamos el espectáculo porque así honramos a nuestra gente que nos manda material a través de las redes sociales”, sostuvo el veterinario que desde hace años se dedica a hacer reír con historias que identifican y generan nostalgia.

¿Cuál es la propuesta de Opus Gato?

Tenemos un video clip que es de un show anterior y después el acostumbrado relato mío durante algo más de una hora. Comparto historias que tocan la actualidad y el contraste de estos tiempos tan tecnológicos con el antes. Nos quejamos un poco de lo que pagamos de impuestos, cómo ha crecido la cantidad de gustos de helados en las heladerías, los viejos boliches, los barrios y de cómo son hoy los códigos de comunicación. La intención es que la gente trate de encontrarse en las fotos que vamos describiendo.

¿Cómo viene la gira?

A veces varía la cantidad de gente. Cuando el tema económico están incierto o hay angustia, es lo que primero se reciente. Estos son años difíciles, pero no me quejo porque mantengo el promedio de espectadores. Yo no soy un artista masivo, el público mío radica en 300 o 500 personas.

¿Cómo es tu vínculo con las nuevas generaciones?

Cuando los chicos llegan a los 20 años y empiezan a trabajar o se van a estudiar, surgen los recuerdos y ahí aparece la propuesta mía, pintando costumbres que son muy de entrecasa y que muchas veces son muy contemporáneas. Ahí es donde la gente va entrando. Está bueno traspasar la barrera generacional.

Venís de la tradición del recitador, pero no renegás del título de estandapero...

Cuando empecé no existía esa figura. Los viejos humoristas se generaban al costado de los recitadores criollos como Fernando Ochoa o Luis Landrisina. Después vino el stand up. Si el stand up significa hacer humor de parado con el recurso de la palabra, los silencios, los gestos, qué otra cosa sino estandapero es Landrisina, ¿no? Yo hubiera sido estandapero si en mi época hubiese estado esa onda. Los tipos están más protegidos: hacen 20 minutos cada uno, cuando terminan un monólogo le apagan la luz y la gente sabe que tiene que aplaudir. Nosotros vamos a terrenos más inhóspitos como festivales o cenas donde están todos borrachos. Somos militantes en ganarnos la atención de esos públicos a pura personalidad, oficio y ganas. Después nos ponen en teatros o salas acondicionadas para esto y nos parece muy fácil, pero hubiera querido que exista el stand up en mis inicios.

El humor se fue modificando con la toma de conciencia sobre algunos temas como la discriminación. ¿Eso repercutió en tu caso?

Los límites van por el lado del buen gusto. Hay cosas con las que no se jode y eso lo tenemos muy claro. Con lo otro hay que tener cuidado porque el humor nace en una degradación de valores: vos te caés en la calle y a un tipo le da risa. Hay que tener cuidado en no pasarse con el tema de la discriminación. Siempre va a haber cuentos de borrachos pero no es que estemos estigmatizando a la enfermedad del alcoholismo. Trato de no ofender a nadie y me río mucho de mi mismo.

Participaste en la campaña de Cambiemos, ¿vas a volver a la función pública?

Fui director de Educación Agraria en la provincia de Buenos Aires durante los primeros tiempos de Daniel Scioli. Tengo participación, ayudo a dirigir un diario que tiene una expresión partidaria, coordino un grupo de jóvenes profesionales que están en la política, pero hoy tengo la cabeza puesta en lo artístico.

¿Qué te llevó a apoyar al gobierno actual?

Hace años soy el presidente del radicalismo en Las Flores. Apoyo con muchas críticas, pero quiero que les vaya bien.

¿Cuáles son esas críticas?

Van por lo económico y porque han demostrado desconocimiento en la gestión de algunas áreas. Sigue siendo una deuda la salud y la educación, esperaba un congreso pedagógico. Creo igual que hay honestidad y voluntad.

Antes de las elecciones, el Gobierno anunció medidas antipopulares como subas de tarifas y un ajuste. ¿Cómo explicás el resultado?

En este país nos une el espanto. Había un proyecto con cierta sensibilidad social que a muchos nos interesó y que después, a mi entender, se malversó, quedó en manos de unos pocos con mucha soberbia. La gente viene huyendo de algo que sobre el final no le gustó. Como no hay muchas alternativas, vota esto. Por otro lado, el combustible viene subiendo hace tiempo, están tratando de combatir la inflación. No puedo defender todo lo del Gobierno, quiero que arranque cuanto antes porque hay gente sufriendo, en mi pueblo hay gente sin laburo.

Para las vacaciones

Antes de terminar su gira, Gato Peters ya tiene preparado su próximo show que tendrá como disparador un mal entendido e indagará sobre la evolución del humor desde los reyes hasta nuestros días. “Vamos a destrozar un bolero de Manzanero”, precisó y anticipó que a partir de enero se presentará los lunes en Carlos Paz, los martes en Mina Clavero y los jueves en Mar del Plata. En tanto, reservará los fines de semana para participar en festivales. Más adelante quiere lanzar su canal en Youtube.

Humor y nostalgia sobre nuestras costumbres

Reencuentro. Tras su paso por Viedma, General Roca y Zapala, Gato Peters subirá a escena con Opus Gato, esta noche a las 22, en Casino Magic (Planas 4005).

Las entradas (350 y 400 pesos) se pueden adquirir en boletería, Saturno Hogar o a través de Viaticket.