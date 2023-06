Gerardo Morales: “Bullrich quiere privatizar la educación”

En ese comtexto, Morales aseveró que está “muy lejos” de las propuestas del economista líder de La Libertad Avanza, luego de que esta semana Bullrich adelantara que podría realizar acuerdos legislativos con el frente conservador tras las PASO del 13 de agosto. A su vez, añadió: “¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación”.