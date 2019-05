Gero Paredes cautivó con su "facha" y su voz en Genios

Sin embargo, todos los nervios desaparecieron cuando llegó el momento de interpretar "Sin principio ni final" (del cantante nacido en Ingeniero White) y demostrarle a Patricia Sosa, Guillermina Valdés, Sofía Morandi y Óscar Mediavilla su potente voz.

Embed

Los halagos no tardaron en llegar y fueron más allá de las cuestiones artísticas. Es que tanto la Guillermina como Sofía remarcaron que además de ver un gran cantante, veían un galán. "No es un poco parecido a vos, Marce. Por la forma en la que está parado y cómo mira a la cámara. Además de cómo está vestido", lanzó la modelo, mientras que la campeona del Bailando le dijo sin vueltas: "Sos un bombón. Decí que no tengo 10 años menos, ahre".

gero paredes tinelli1.jpg

Tras haber hecho su interpretación, el niño tomó la palabra y le agradeció a toda su familia, sus amigos y conocidos, y luego le regaló a Marcelo unas botellas de vino enviadas especialmente por el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.

Gracias a que alcanzó más de 30 puntos, Gerónimo alcanzó la ronda final, pero no pudo seguir a la siguiente instancia. Pese a esto, Tinelli aclaró que Gerónimo podrá participar de un repechaje que se realizará en los próximos meses.