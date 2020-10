Gianinna Maradona destrozó a Luis Ventura

Luego le apuntó directamente a Ventura: "Lamento haber visto el noticiero de América y así haber visto al señor Luis Ventura hablando sobre mi familia. Lamento no haber escrito en ese momento: Luis Ventura no me voy a cansar de querer notificarte, vas a pagar el daño que me hiciste cuando por creerte un capo, aseguraste cosas mías que lejos estaban de ser verdad".

luis-ventura.jpg

Sobre su tuit que supuestamente era para a su padre y Verónica Ojeda, la hermana de Dalma aclaró: "No tengo la cabeza ni el corazón podrido para relacionar algo semejante. ¡Espero que puedan dormir en paz ahora! Luis, yo sé que algún día nos vamos a encontrar, ¡y se hará justicia! ¡¡¡Beso enorme para todos!!!".