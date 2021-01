La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó a todo el mundo. Teniendo en cuenta la gran dimensión del ex futbolista, Alberto Fernández le propuso a la familia un funeral “de estado”, para que el Diez fuera velado durante tres días. Sin embargo, eso no ocurrió y por primera vez Gianinna reveló cómo ella -al parecer en solitario- determinó dar por finalizada la ceremonia una vez iniciados los incidentes. “Si pasaban tantas horas ahí no íbamos a poder abrir más el cajón. ¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban todos a despedirlo? NO. Lo compartimos toda la vida”, sentenció la empresaria.

“El 25 yo particularmente no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que mi papá lo merecía y fuimos”, contó Gianinna, y recordó algunos momentos del velatorio. “Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos, le/nos gritaban cosas que realmente te emocionaban”, explicó, y recordó una anécdota particular. “Un chico tocó el himno con la armónica y realmente fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver la emoción en la despedida de su abuelo fue un montón”, explicó en relación a Benjamín, el hijo que tuvo con Sergio “Kun” Agüero.

A partir allí, la empresaria decidió explicar como llegó a tomar la decisión de dar por terminado el velorio, pese a que se habían anunciado que duraría tres días. “Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí, y tampoco lo íbamos a dejar solo”, escribió la menor de las hijas de Diego y Claudia y recordó el repudiable incidente en la cochería de Villa Crespo cuando empleados de la misma se retrataron junto al cadáver del Diez: “Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”.

“Si pasaban tantas horas ahí no íbamos a poder abrir más el cajón. ¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban todos a despedirlo? NO. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos… pero me acostumbré a que llevando mi apellido, haga lo que haga, me van a criticar”, continuó.

Según su escrito, la familia había accedido a extender por unas horas el sepelio, pero luego se comenzaron los incidentes. “Los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos, la garganta, entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá, era insostenible… Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas y lamentablemente él no podía seguir ahí, en esas condiciones, no se lo merecía. Yo no me iba a mover de su lado y la seguridad me pedía que me vaya adentro. Así no, me voy pero con mi papá”, señaló la joven, y agregó: “Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar”.

Por otro lado, Gianinna hizo referencia a las críticas por haber enterrado al ex DT en un cementerio privado. “Está con sus papás como él quería. Y yo puedo ir a verlo las veces que quiera sin que me miren a ver qué hago o dejo de hacer, o si pueden sacarme fotos para luego publicar con algún título rancio. Morbo pleno, lamento no dárselos”, expresó y añadió que a la lápida de su padre siempre van a poder acceder “quienes nos llaman para ir a dejarle una flor sin que al otro día sea tapa de revista”.

También se refirió a las críticas que recibió la familia por la convocatoria masiva en tiempos de pandemia. “Piedad por quienes pasaron por la misma situación que nosotros y aún no se reponen, y por quienes no pudieron despedir a sus familiares por lo que estamos atravesando. No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto con mi familia y que no culpen a él por los contagios”.

Por último, la hija del astro pidió respeto “por ÉL que está en el cielo, respeto por los que nos quedamos acá llorando a nuestro papá, a un hermano, un abuelo, un amigo. No saben lo que se vivió del otro lado, les juro que no saben”, cerró Gianinna.