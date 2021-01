Gianinna y el dolor infinito por la muerte de su papá

“Acá abajo todo es un quilombo, la gente cada vez es peor. Yo ya no me decepciono, acepto sin tratar de entender a nadie porque volví a terapia claramente. Te salvaste, aunque pienso que mirás todo desde arriba y, como sea, como puedas, vas a lograr que encontremos la verdad sea como sea. TE AMO”, concluyó.

Días atrás, Gianinna había tenido un fuerte enfrentamiento con Luis Ventura, a raíz de que el periodista había asegurado que ni Dalma ni ella iban a visitar a Diego cuando recibió el alta médica, en noviembre pasado. “Basta de decir incoherencias @LuisVenturaSoy. Sus hijos seguíamos lo que nos indicaban los profesionales que estaban a cargo del tratamiento. Todo esto lo tiene la Justicia, pero tengo un hijo de 11 años que hace una semana lee cosas absurdas de su mamá por la muerte de su abuelo. Basta”, tuiteó la joven haciendo referencia a Benjamín, el pequeño que tuvo con Sergio Kun Agüero.

Guillermo Coppola, habló del homenaje que le hicieron al Diez por su cumpleaños número 60 en la cancha de Gimnasia y Esgrima. “Ese no era Diego, era un Diego que ya no estaba. No podía caminar. Vos me preguntás si se dejó morir...por ahí se entregó”, dijo en diálogo con A24.