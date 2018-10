Gianola se complica

En el audio de voz que se escuchó en el programa, el conductor manifiesta enojado y preocupado: “Hacé lo que tengas que hacer, si querés ir a Intrusos, anda a Intrusos. Estoy en el peor momento de mi vida, estoy en bancarrota separándome muy mal, vos vas al programa de Rial, yo esta tarde me tiro abajo de un tren, no te hagas problema. No tengo problema en quitarme la vida porque ya no aguanto más”.

Desagradable

En la segunda grabación, el actor, de modo despectivo y grosero, hace referencia al físico de Meneses, quien tenía una amistad de 20 años con Gianola. “Mínimo 15 cm, vos medirás 1,60 y yo 1,77, 1,64 medirás, no sé de dónde sacaste esta capacidad tuya de verte más alta que yo. Por otro lado, siempre tuve piernas largas no sé por qué no me viste, me habrás visto más la chota que las piernas, no entiendo, yo tengo una posición bastante normal, la posición anormal para una dama es la tuya”.

Luego, en otra grabación se escucha a un Gianola más “conciliador”: “Hola. Estás muy enojada, me cortaste el teléfono en la cara, todo lo que te digo es por tu bien y por el nuestro. No tengo ningún tipo de implicancia ni me interesa cagarte a pedos ni tengo ganas de que te sientas mal, yo te digo las cosas que pienso porque vos también me decís las cosas que pensás, es insano, no quiero que te enojes”.