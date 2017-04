El año pasado fue Untref el que lo dejó sin nada y esta mañana Obras de San Juan que le ganó en set corridos, 25-17, 25-23 y 25-16. El ganador además logró el derecho a jugar el año próximo la Copa Master.

Desde el primer set, Obras impuso su juego ante un buen marco en el estadio neuquino. La primera ventaja para la visita llegó en 8-5, de la mano de Gonzalo Quiroga (de buen andar en el parcial inicial), y él mismo estiró a 9-5 a la salida del tiempo técnico.

Mientras que Obras se mostró muy firme en ataque y contraataque, Gigantes se mostró más errático que en otras ocasiones, y con esas fallas el tablero pasó a 12-7 y 16-10. Los intentos del Dino partieron desde la defensa, pero Obras fue paciente para vulnerar a su rival y llegar a la recta final con buena ventaja, por 20-14. Junior y Bruno Lima se turnaron para anotar los tres puntos finales de su equipo, por 25-17.

La historia del partido no cambió demasiado en los sets siguientes. El segundo trajo lo mejor de Gigantes, aun cuando al principio le siguió costando construir jugadas para sumar. Obras, con saques potentes de Lima y el apoyo de Quiroga, quebró a 9-4 y logró una diferencia que le permitió aguantar la reacción rival, que llegaría pronto. Juan Villarruel empezó a cerrar los puntos en la contra, en chances generadas por un mejor volumen colectivo, y el tableró se niveló en 13-13. Si bien Obras no flaqueó y mantuvo su buen juego desde los armados de Matías Sánchez, una nueva paridad se estableció en el punto 19 tras un ace de Alejandro Toro. En un final cerrado, recién en 24-22 se fortaleció Obras, gracias a un error rival, y otra bola que no encontró cancha puso el 25-23 visitante.

Pareció sentir el golpe el local y Obras salió decidido a liquidar el juego, a puro contraataque con Lima a la cabeza. La distancia sólo supo crecer para el conjunto sanjuanino, que con el 15-6 erigido desde la defensa y la contra ponía rumbo a su segundo título de la temporada. De hecho, recién en el 17-8, Gigantes pudo sumar su primer punto del set en pelota de rotación, en otra señal de los momentos de uno y otro en el encuentro. Usando todos los frentes de su ofensiva, Obras caminó a 20-11 y 24-16, y concretó el triunfo con el ingreso de Ramiro Nielson al saque: punto directo y 25-16 definitivo.