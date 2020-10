Gigantes se baja de la liga de vóley después de 15 años

"Esos buenos momentos, que pasamos...". Fueron 15 años de historia. De pelear títulos, de llenar el Ruca Che. De marcar un récord de presencias consecutivas en el máximo torneo del vóley argentino. Pero la crisis económica y el contexto de país y pandemia llevaron a tomar la decisión de realizar una pausa forzada. Si no pudo el propio Bolívar, equipo multicampeón apadrinado por Marcelo Tinelli, que queda para el resto...

Y pensar que hace unos meses, antes de que se desatara el drama del coronavirus, Gigantes del Sur se había metido en las semifinales tras dejar en el camino a River, entre otros. Lamentablemente, no perdió el sueño en la cancha sino que la Liga fue declarada desierta ante el complicado escenario a nivel mundial.

Lo cierto es que mientras el futuro de la competencia sigue entre signos de interrogantes, con el Dino se prefirió dar un paso al costado. Lo explicó el Ministro de Deportes, Luis Sánchez, quien anunció la noticia, lo aceptó con dolor el emblema Javier Sánchez, que no obstante consideró razonable la medida y se ilusionó con "volver más fuertes y mejor parados".

“En marco de esta cuarentena y pandemia, hemos tomado la decisión de no participar en la próxima Liga. Después de haberlo trabajado con los referentes del equipo y con las empresas que apoyan a nivel sponsoreo, se resolvió hacer una pausa y aprovechar para honrar deudas de la temporada anterior", indicó el funcionario.

"También queremos aprovechar para encarar una reestructuración del Proyecto Gigantes, con participación de la Federación. Le pedimos a Camilo Soto, que para nosotros es un orgullo que esté dirigiendo a una selección (Qatar), a Javier Sánchez, a Hernández y a Retamozo, que son los que estarán cuando Gigantes regrese, que participen. Creemos que es criteriosa la decisión. Teníamos enorme expectativa de jugar la final este año. Pero si la misma decisión la tomó Bolívar, el presupuesto más alto del torneo, tan errados no estamos", reflexionó el Ministro.

Por su parte, el ídolo Javier Sánchez aseguró que tomaba la resolución con "dolor" pero indicó que le parecía "razonable".

Luego amplió a LM Neuquén. "Sensaciones encontradas, un sinsabor importante. Mezcla con dolor también. Sabiendo de que es difícil bajarse de la Liga, en circunstancias normales creería que Gigantes no podría volver a la Liga, pero bajo estas circunstancias de pandemia y razones de fuerza mayor donde se prioriza la salud pública me parecen razones aceptables. Obvio que no es lindo pero creo que es un momento donde hay que parar la pelota, barajar y dar de nuevo", aseguró el popular Mono.

"La prioridad es cumplir con los compromisos asumidos. Para tomarlo como un parate y arrancar en la siguiente con mayor fuerza, mejor parados. Y conseguir el desarrollo y el status que Gigantes supo tener y se merece. Esperemos que sea como dijo el Ministro, una Liga de transición que sirva para reorganizarse y que luego vuelva Gigantes porque todo el Alto Valle se lo merece, tiene una identidad propia la región. Gigantes trasciende a nivel Nacional y Sudamericano, como el subcampeonato que ha conseguido en 2008 ", agregó el Monito.

La nostalgia, pese a todo, resulta inevitable. "Cuando se confirmó hoy la decisión me vinieron muchos recuerdos. Cuando recién llegué, el ascenso, mucha gente que trabajó con nosotros como el actual intendente de la ciudad que hacía la logística, Luis Sotosca un periodista muy reconocido en la zona que ya no está entre nosotros. El subcampeonato sudamericano contra aquel imbatible equipo de Bolívar. Gigantes es una marca que ha tenido una simbiosis con la gente, que se impuso en la sociedad y me alegra haber sido parte de ello y tengo la esperanza de que esta historia se siga escribiendo", culminó emocionado.