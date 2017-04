Giménez vuelve al 11 para que Cipo siga con chances

La mala noticia para el Albinegro es que se pierde a Marcos Lamolla en defensa, aunque recupera a Fabio Giménez en el mediocampo. Giménez, justamente ex Gimnasia, no estuvo en los dos últimos partidos por la expulsión en Carlos Casares. “Me tocó estar afuera y tuve que trabajar duro a la par de mi compañero para poder seguir metido por si me tocaba volver y estar de la mejor manera”, contó el volante.

“Me toca jugar contra el equipo que yo estaba antes de venir acá, pero es un partido más. Nosotros necesitamos sumar y ellos también. Va a ser duro, difícil, donde tenemos que ser inteligentes para poder ganar y dar pelea hasta la última fecha”, agregó.

Cipo tiene que sumar de a tres para llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar, aunque depende de muchos resultados. El plan B, si no se logra el pase al pentagonal, es ubicarse lo más arriba posible de cara a los playoffs.

“Las expectativas siguen vigentes, mientras los números se den uno nunca baja los brazos ni deja de ilusionarse con poder meterse en el pentagonal y pelear por el ascenso directo. Sabemos que es difícil pero, mientras las chances estén, nosotros le vamos a seguir metiendo”, concluyó Giménez.

7 puntos separan a Cipo de los líderes.

Unión y Agropecuario son los punteros (14) pero con un partido más. Si gana hoy, quedará a tres y luego justamente deberá visitar Sunchales.