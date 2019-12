Ginés González García será el nuevo ministro de Salud

El jefe de Estado que asumirá en menos de una semana la conducción del país realizó el anuncio en un acto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el que le entregó un doctorado "honoris causa" al inminente funcionario. "Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito, Ginés; no yo, la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés, vení y hacete cargo, que vos todo lo sabés’", comentó el ex jefe de Gabinete.