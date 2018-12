Gino Renni fue denunciado por acoso sexual

Lara contó que terminó yendo sola al departamento de Renni y reveló que una vez en la propiedad la “drogó y abusó de ella, con besos y manoseos”.

Miedo: “Algo le puso a la bebida. Le dije ‘me tengo que ir’ y no podía ni hablar. Me decía ‘no te podés ir así’”.

“Cuando entré al departamento sentí una luz baja y me pregunté si era una cita o un ensayo. Me dijo ‘vení, pasá, sentate, dejá tus cosas... Vení que te quiero mostrar la ropa a ver si te gusta la combinación’, me dijo”, relató la morocha. Luego siguió: “Después me dijo ‘vení que te quiero hacer probar unos tragos’. Yo tomo el trago y me lleva a recorrer la casa”.

Lo más grave vino después. “Cuando vamos a hacer la segunda pasada, me agarra de la cintura, me lleva contra su cuerpo, me aprieta fuerte y me empieza a besar la boca. Fue horrible la situación. Me empezó a tocar las lolas. Me hizo un comentario como diciendo ‘no tenés nada’”, recordó, para luego asegurar que no tenía control sobre su cuerpo. Llorando, Sambert contó que logró irse y llegar a su casa en el auto que le había prestado su madre. “Me fui manejando, Gino me llamó y no lo pude atender. Al rato me llamó al teléfono y me preguntó si estaba bien. Es un hijo de pu... Qué tipo hijo de pu...”, concluyó.