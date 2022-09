Gisela Dulko contó lo que siente por Fernando Gago, a un año de su separación

Pocas separaciones en la farándula argentina levantaron tanto escándalo como la de Gisela Dulko y Fernando Gago. Esto no solo se debió a la importancia de los personajes, sino a cómo se dio la situación, ya que el ex futbolista de Boca y Real Madrid se divorció de la ex tenista para irse con la madre de una de las compañeras de jardín de los hijos de la pareja.