"Nadie sabía lo que iba a pasar. De hecho se sorprendieron los propios kirchneristas. Es una lógica casi faraónica: salgo del palacio y del templo y comunico a mis súbditos", opinó el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, en una rueda de prensa en Casa Rosada, al finalizar el encuentro que encabezó el presidente Mauricio Macri.

"La forma en que tomamos las decisiones hablan de quiénes somos", sostuvo el funcionario al contratar el accionar de la fórmula opositora con Cambiemos, "donde nadie puede decir que las discusiones de nuestro Gobierno no se hacen a la luz de todos los ciudadanos".

"Sigo creyendo lo mismo: si Cristina va en la fórmula, Cristina es la candidata", recalcó el ministro y añadió creer que no es así, implica "subestimar mucho a cada uno de los argentinos o las argentinas". "¿Realmente alguien puede creer que si la ex presidenta va en la fórmula no es ella la centralidad, la que va a tomar las decisiones?", se preguntó.

Finocchiaro se mostró incluso partidario de preguntarle a Fernández "si va a renunciar al día siguiente de haber asumido". "Yo soy como Tomás, ver para creer", ironizó el ministro, haciendo referencia al personaje bíblico que llegó luego de que Jesús apareció resucitado, y no creyó el relato de sus compañeros hasta no verlo por sí mismo.

En ese marco afirmó que para el Gobierno "no ha cambiado nada". "Tenemos que seguir trabajando y gestionando para cambiar la vida de los argentinos", manifestó.

El otro vocero oficial de la reunión fue el vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra, quien señaló que desde el Gobierno no saben si "es una posición definitiva o un globo de ensayo" el anuncio de esta fórmula presidencial.

"De un día para otro aparecen estas decisiones, no sabemos lo que puede pasar mañana", indicó y planteó que "Si no hubiera algún tipo de debilidad visualizada hacia una segunda vuelta electoral sería "muy raro" este cambio de la figura.

