Mauro Godoy dio el peso en medio de una jornada de incertidumbre. El campeón se quedó sin título en la balanza. Si gana el cordobés, el cetro queda vacante. Si no, el Rayo se consagrará.

Mauro Godoy dio el peso en medio de una jornada de incertidumbre. El campeón se quedó sin título en la balanza. Si gana el cordobés, el cetro queda vacante. Si no, el Rayo se consagrará. Claudio Espinoza

Neuquén

Es tiempo de revancha. No sólo para Mauro Godoy, que esta noche quiere recuperar el cetro de campeón argentino de los superligeros, sino también para todo el público del boxeo regional, que anhela volver a tener un peleador con título nacional en su tierra.

La cita será en el Gimnasio del Parque Central desde las 21:30, donde el Rayo enfrentará al cordobés Xavier Luques Castillo, único verdugo de su trayectoria.

Casi un año y medio pasó desde aquella contienda en la que Castillo sorprendió a todos y liquidó el pleito ante el neuquino en sólo un minuto cuarenta de pelea.

Hoy, Godoy vuelve a tener la chance de recuperar el título y lo hará en casa y ante su gente. Sin duda, una contienda que puede ser bisagra en su carrera y que, en caso de ganarla, seguramente le abrirá las puertas al plano internacional.

“Va a ser la pelea más importante y contra un rival muy duro. Él sabe que yo voy a salir a buscarla desde el primer round. Tengo mi estrategia y mi forma de hacer el combate. Voy a ganar de nuevo el título para la gente de Neuquén” confió Mauro luego de subirse a la balanza.

“Hoy soy un boxeador con experiencia que sabe ganar y eso se va a ver arriba del ring”. Mauro Godoy Va por el título argentino

Campeón sin corona

Ayer, en la previa, se realizó el pesaje oficial. Hubo momentos de gran incertidumbre luego de que la báscula no le diera a favor a ninguno de los peleadores. Sin embargo, luego de mover la balanza y repetir los pesajes, el retador neuquino finalmente dio los 63,500. No así el campeón cordobés, que no llegó a dar la categoría por lo que automáticamente se quedó sin el título de campeón.

“Hubo complicaciones porque se movió la balanza para las fotos y cuando cambió, el piso tenía un desnivel. Tuvimos que cambiar de lugar y ahí me subí y di el peso”, comentó Godoy. De esta forma, el cordobés Luques Castillo se subirá al ring sin el título en su poder por haber perdido en la balanza por lo que, si gana la pelea, el cetro quedará vacante. Si triunfa el local, en cambio, se alzará con el cinturón de campeón.

El último combate entre ambos parece haber sido un punto de inflexión en la carrera del Rayo, que a partir de ahí ganó las seis peleas –cinco de ellas por nocaut-, lo que le dio la chance de volver a subirse al ring ante Luques Castillo. “Soy otro boxeador. Cambié 100% después de haber perdido esa pelea. Crecí un montón. La derrota me sirvió, hice borrón y cuenta nueva y hoy soy un boxeador con experiencia que sabe ganar y que lo va a demostrar”, completó el Rayo.

El cordobés, en cambio, sólo peleó tres veces con el título en su poder, con una victoria y dos derrotas. La última de ellas, disputada en Inglaterra frente a Robbie Davies Jr., donde cayó en las tarjetas.

Dos boxeadores con pergaminos que prometen una buena pelea.

Preliminares

El olímpico Palmetta y el invicto Romero le suman brillo a la noche

La velada boxística tendrá preliminares de lujo, previo al plato fuerte de la noche, que comenzará a las 21:30. La velada será transmitida al país por TyC Sports.

En la pelea de semifondo, el invicto neuquino, hoy radicado en Córdoba, José Matías Romero (patrocinado por el ex campeón del Mundo Sergio Maravilla Martínez), se medirá ante el salteño Gustavo Armando Pereyra en un duelo a ocho rounds.

Antes se subirá al cuadrilátero el integrante de la selección argentina en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Alberto Palmetta. El también medallista en los Panamericanos de Toronto 2015 enfrentará al cordobés Nicolás Palacio en un duelo a seis asaltos.

Por su parte, el crédito de Cinco Saltos, Ricardo “el Duro” Obrador peleará ante el bonaerense Néstor Baigorria.

Otro pugilista que representará a la provincia en la noche del sábado en el Gimnasio del Parque Central será Omar Vargas, que se medirá con el cordobés Luis Gabriel Chanampa.