Godoy: "Voy a dar batalla y recuperar mi título"

Neuquén.- Mauro Godoy está ante la pelea más importante de su carrera. A exactamente una semana de la revancha por el título argentino superligero ante el cordobés Xavier Luques Castillo, rival que precisamente a mediados del año pasado le arrebató la corona al vencerlo por nocaut en el primer asalto, el Rayo se siente pleno, “al ciento por cien”, como le gusta decir, y confiado para recuperar el cetro. “Cada una de las peleas que realicé este año (fueron cuatro con tres nocauts) fue con el objetivo de volver a tener mi título y lo voy conseguir”, expresó.

El combate, el primero de la temporada y el cual contará con la transmisión de TyC Sports, se desarrollará el próximo sábado en el Parque Central.

“Esa vez la gente se fue con ganas de más y este sábado vamos a dar batalla”, prometió el centenariense. Sobre ese combate, la única derrota que sufrió en su carrera (su palmarés es de 26 victorias con 14 nocauts), no tiene reproches. “Me sentía bien, pero me entró una mano en el primer round, me agarró frío y se acabó. Cuando uno pierde en el boxeo lo primero que tiene que hacer es mirarse uno mismo y no empezar a buscar culpas en los demás. Uno no lo espera, pero siempre me preparé para el día que me tocara perder. Y me decía que, cuando ocurriera, quería estar en el gimnasio el lunes como cuando gano. La única psicología del boxeador es el gimnasio”, valoró.

“Todas las peleas dejan enseñanzas –continuó–, pero es verdad cuando te dicen que la derrota te enseña más porque te sentís más completo todavía. Es que cuando venís ganando no te das cuenta cuál es tu punto débil. Que también podés caer y que no siempre vas a ganar. Entonces, ahí empezás a trabajar más para fortalecer esas debilidades y no confiarte, n subir tan relajado. Un montón de pequeñas cosas que hacen una diferencia y que, si uno las corrige, no vuelve a pasar lo mismo y se valora más. Es lo que me pasa a mí, por eso digo que estoy preparado al ciento por cien para recuperar este título argentino, que voy a ganar, porque va a ser el despegue para algo más importante a nivel internacional en 2017”.

“Me preparé todo el año para esta pelea, la tuve en mi mente siempre. Hice cuatro este año (ganó tres por la vía rápida y la restante por puntos) y en todas entrenaba como para la pelea del título porque era lo que yo quería, no dejar pasar la oportunidad porque cada rival que tuve fue bueno. También estuve haciendo un trabajo de preparación en Salta”, agregó.

Y puntualmente sobre la pelea dijo: “Voy a tratar de hacer el boxeo que me queda cómodo. Pero igual estoy preparado para cualquier combate. Si tengo que ir adelante voy; si me toca boxear, boxearé y, si tengo que tomar el centro del ring, también estoy preparado. No pienso en el nocaut. Sé que es un boxeador fuerte, no ha perdido de esa manera, entonces tengo que ser realista. Analizaré las alternativas para no caer y cuando vea la mínima oportunidad, aprovechar”, afirmó.

Enfrentará el próximo sábado en el Parque Central a Xavier Luques Castillo, quien le sacó el cetro.

4 combates del Rayo durante este año

El centenariense afrontó cuatro peleas este año, tres de ellas ganadas por la vía rápida. En febrero venció al bonaerense Jonathan Eniz en fallo unánime en Cinco Saltos; luego derrotó dos veces al cordobés César Humberto Vélez en Italia Unida y en Centenario -en ambas ocasiones por nocaut- y también derrotó antes del límite a otro oriundo de Córdoba: Sergio Liendo.