El cotejo se jugó en el RCDE Stadium del Espanyol y Vázquez abrió el marcador a los 15 minutos. Luego convirtieron para el equipo que dirige el italiano Vincenzo Montella Pablo Saravia, a los 34, y Luis Muriel, a los 90.

En Sevilla jugaron además como titulares Ever Banega (ex Boca), Gabriel Mercado (ex Racing y River) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata).

Posteriormente, Atlético de Madrid igualó con Girona por 1-1, de local, y perdió la posibilidad de acercarse al líder Barcelona. Además, en el conjunto madrileño fue titular el delantero criollo Ángel Correa.

Hoy, el puntero Barcelona visita al Betis a las 16:45, mientras que Real Madrid será local del Deportivo La Coruña a las 12:15.