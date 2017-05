"Golazo" de Scaiola en la Colonia

“No hubo un segundo que no haya dejado de mirar los espejos, Mateo me traía muy justo y presionaba todo el tiempo”, dijo el ex campeón de la Monomarca Gol Franco Scaiola, que volvió al triunfo en Centenario. Lo escoltó Mateo Amartino, quien lo presionó constantemente en una competencia que tuvo un pace car durante mas de tres vueltas, lo que por momentos enfrió el espectáculo.

Guillermo Quinteros se ubicó tercero en una carrera brillante con un gran potencial para la segunda final que se disputa hoy, desde las 12:40, a 14 vueltas. Luego se ubicaron Giuliano Scaiola, Mauro Bender y Martín “el Tigre” Alessi. Más atrás, Arnaldo Kreitz, Nico Montanari, Sami Mendaña, Darío Delvas y Mauricio Garófalo.

La grilla para esta segunda final se invertirá y el Garófalo Team tendrá dos autos adelante, con Mauricio Garófalo largando primero y Sami Mendaña tercero. Segundo lo hará el experimentado Darío Delvas, mientras que en la cuarta fila estará Nicolas Montanari. La grilla se completa con Martín Alessi, Mauro Bender, Giuliano Scaiola y Guillermo Quinteros.

En el TC Neuquino lideró la clasificación Juan Manuel Trasarti.

TC Neuquino

No fue fácil para la categoría haber tenido que descartar la programación anterior en Roca, pero el esfuerzo de los dirigentes y de los pilotos fue intenso para poder abrir la temporada en la Colonia este fin de semana.

Ayer se cumplió la jornada de entrenamiento y clasificación. El cipoleño Juan Manuel Trasarti, con un Ford, apareció en el momento justo y se adueñó de la pole position con un tiempo de 30s 939/1000. Lo escoltaron el centenariense Carlos Lillo (Chevolet), el campeón a 221/1000, y el neuquino Martín Arabarco a 456/1000. En la clase 3, el mejor tiempo fue para Luciano García. El neuquino (V. Gol) empleó un registro de 15s 576/1000. Luego se escalonaron Javier Escobar (Chevrolet Corsa) a 198/1000 y Fernando Redondo de San Patricio del Chañar (Kia) a 393/1000.

Hoy habrá una nueva tanda de pruebas desde las 9:45. Las finales se disputarán a partir de las 10:35.