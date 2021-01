Golpe al básquet neuquino: Centro Español se bajó de la Liga

Centro Español de Plottier confirmó oficialmente la decisión de no participar de la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet, cuya fecha de inicio fue fijada para el mes de febrero por la Asociación de Clubes. El tema no sorprende desde el momento que el año pasado la competencia se dio directamente por terminada como consecuencia de los estragos que generó la pandemia en el mundo y el club no escapó a la crisis derivada de este abrupto final al quedarse sin recursos y deudas que aún hoy no puede terminar de pagar.