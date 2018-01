Golpeó, amenazó y abusó de su ex frente a sus hijos

La mujer fue atacada en la Ruta Provincial 48 cuando iba a buscar a sus hijos a la casa de su ex marido.

San martín de los andes.“Acá es donde te voy a dejar muerta”, le gritó su ex marido en medio de la ruta y delante de sus hijos. Por más de una hora, una mujer de San Martín de los Andes vivió un verdadero calvario cuando el hombre la golpeó, la amenazó de muerte y abuso sexualmente de ella. No era la primera vez que su ex la atacaba, incluso cumple una condena en suspenso por golpearlas a ella y a su hermana.