Golpiza a pareja gay en un local de comida rápida

El otro agredido agregó: “Luego del conflicto, esta persona comenzaba a salir y vimos que tenía algo en las manos, no sé si era una llave, manopla o chapa. Empezó a golpearme y me hizo estos golpes en la cara, que me tuvieron que dar cuatro puntos”.

“Cuando lo vi todo lleno de sangre reaccioné, lo quise separar y me pegó, me caí al piso arriba de unas piedras, me raspé las rodillas y ahí alguien lo sacó y se lo llevó”, sostuvo Franco. Marcos argumentó: “No pude reaccionar porque tenía la cara llena de sangre, me desvanecí y lo único que recuerdo es que estaba en el baño”.

"Si alguno estuvo presente en el lugar, y quiera darnos una mano con la causa, que se comunique con nosotros porque esto ya no puede seguir pasando. La sacamos barata pero tenemos moretones, derrame en el ojo, golpes y no estamos pudiendo trabajar. Todos los días nos desayunamos con este tipo de agresiones”, cerraron.