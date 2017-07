Goltz llega con sólo un objetivo: "Mi idea es triunfar en Boca"

El jugador, que llega desde el América de México, ya fue dirigido por Guillermo Barros Schelotto en su paso por Lanús y fue el primer pedido del DT para reforzar la zaga central, uno de los sectores más cuestionados del equipo campeón. La llegada se dio por la insistencia del jugador, teniendo en cuenta que Independiente le había hecho una oferta mayor al club mexicano.

“Es algo muy lindo, algo que desde hace un tiempo se venía hablando mucho y es un desafío enorme. En el América éramos muchos extranjeros. Me dijeron del club que la idea de ellos era venderme y yo les dije que quería ir a Boca”, afirmó Goltz ayer antes de subirse al avión que lo trasladó desde la capital azteca hasta Buenos Aires. El defensor campeón en el Granate de la Copa Sudamericana 2013 con el Mellizo agregó: “Voy a sumar a un equipo campeón, a dejar todo de mí como lo hice en los anteriores clubes. Mi idea es ir a triunfar en Boca. No tengo en la cabeza otra cosa que no sea Boca”.

Espinoza por Pavón

En la Ribera suenan muchos nombres y hay uno que interesa realmente, ya que lo mencionó Daniel Angelici y que está atado a la posible salida de Cristian Pavón al Zenit de Rusia. Se trata de Cristian Espinoza, ex Huracán, ahora en el Villarreal de España. “Estamos conversando con el Villarreal por Cristian Espinoza, es un jugador que nos interesa”, dijo el presidente en declaraciones a TyC Sports.