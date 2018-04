González Oro, durísimo: "Víctor Hugo y Hebe me dan asco"

"No entiendo al Gobierno, me cuesta estar en su cabeza, han ido y reculado tantas veces que no los entiendo. (Patricia) Bullrich trata a Holanda de narcoestado y dice no se que me pasó, Michetti también. No es bueno vivir pidiendo disculpas. En algunos casos no pueden y en otros no saben, se me ocurre que no estaban preparados y no imaginaron que iban a llegar al gobierno. No se puede seguir diciendo recibí tal herencia. Los pobres necesitan soluciones hoy", comentó sobre sus críticas al gobierno. "Macri es un niño bien, una vez le dije no disimules que sos millonario, tenés que decir que decir que a pesar de ser millonario, querés trabajar y mejorar la calidad de vida, él sabe formar equipos, pero este no...", remarcó.

Aunque también disparó contra el kirchnerismo: “Cristina disfrutaba las inauguraciones, se inauguraban y reinauguraban cosas, le gustaban los discursos, las promesas, las mentiras.... Hoy Cristina necesita una vida, porque no creo que tenga futuro político. Necesita amigas, salir al cine, entrar al teatro y que no la puteen, pero no lo va a tener por más plata que tenga", dijo, y agregó: "La Cámpora eran un montón de muchachones que trabajaban por un sueldo, con algunas excepciones, eran militantes y no sabían nada, hicieron m... todo lo que tocaron, igual que el peronismo".