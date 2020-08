En declaraciones a C5N, Juan Grabois planteó que "hay que aplicar la autoridad, y hacerlo sin represión, penalizando económicamente a quienes ponen en riesgo la salud y la vida del resto de los argentinos" al no respetar la cuarentena. "Se ven lo autos de alta gama. ¿Por qué un fiscal no actúa de oficio y les pone una multa? Sin una cuestión represiva, una multa y que paguen el daño que están haciendo", reclamó, pidiendo que se tome la patente de los autos para posteriormente sancionarlos.

El dirigente, que también es abogado, expuso que "la libertad de expresión y el derecho a la protesta está por encima que el derecho a la libre circulación. La salud pública es un bien muy superior a hacer este tipo de cosas en un momento donde es obligatorio no hacerlas".

El referente de la Confederacion de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) consideró que, a la hora de las sanciones "hay una doble vara. Hace un par de días el cura Toto de la Villa 21 con pibes de La Poderosa fueron a pedir por el agua y la luz del barrio y apareció la Policía y les hizo una contravención por la violación del distanciamiento y el aislamiento".

Entrevista a Juan Grabois en Conflicto de Intereses con Juan Amorín

Juan Grabois siguió cuestionando la conducta de los manifestantes rompiendo la cuarentena en la marcha. "Es paradójico que la gente que se queja de que en la Argentina no se respeta la ley y el orden la viole de esta manera y que el poder punitivo no se aplique. Muchos de los defensores de la ley y el orden están incumpliendo una disposición obligatoria del Estado argentino. No es opcional, no es un problema de conciencia individual, hay una violación a la ley y el orden que defienden", reflexionó.

Por otro lado, sostuvo que los movimientos sociales tienen “capacidad de movilización infinitamente superior” pero aclaró que no la pueden usar “porque respetamos la cuarentena". "Además de costar salud y vida, este daño le cuesta plata al Estado, que son muchos de los argumentos que utiliza esta gente frente a las protestas sociales. Que tomen un poco de su propia medicina y respeten sus propias consignas", insistió finalmente.

En redes sociales la postura de Juan Grabois sumó cientos de comentarios. La farmacéutica y biotecnóloga del Conicet Sandra Pitta, quien más de una vez mostró públicamente su opinión contraria al Gobierno, escribió en su cuenta de Twitter: 'Se ven los autos de alta gama, se ven las patentes. ¿Por qué un fiscal no actúa de oficio?, También se ve tu resentimiento de vigilante. Gracias, Caro Stanley, por 'crear' este monstruo. Eso te pasa por ser una dama de caridad".

El legislador porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Gabriel Solano, también estuvo en desacuerdo con el planteo del dirigente social aunque se mostró en contra de la marcha. "No Grabois. Ni borracho iba a la marcha de ayer, pero las sanciones que él promueve mañana serán usadas para cualquier movilización que enfrente el ajuste en marcha", tuiteó.