Grabois también se anota en la interna del FdT

Por otra parte, Grabois contó que la idea de irrumpir en política surgió a raíz de una conversación que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner, a la que cataloga como su amiga: “‘Vos tenés que hacer política, déjate de joder’, me decía, y capaz que tiene razón; ahora soy precandidato a presidente capaz que un poquito de razón tiene. Igual a veces me agarra la duda de si la vicepresidenta me aconsejó bien o me aconsejó mal”