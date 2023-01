Gran Hermano: Espontánea, nuevos nominados y una salvación

Santiago del Moro se puso al frente de una nueva gala de nominación que, excepcionalmente, sucedió un jueves. Los jugadores entraron al confesionario en vivo y dieron us votos a los compañeros para ponerlos en manos de la gente quien decidirá por el voto telefónica quién sigue y quién no en competencia. La nominación fulminante, por ahora, no fue utilizada por los hermanitos que seguramente esperarán instancias finales para armar estrategias que lo lleven directo a la final por los 15 millones de pesos y la casa.