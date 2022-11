Gran Hermano: Lucila, Cata, Alfa y Juliana nominados

Santiago del Moro comunicó el martes en el debate con los analistas que la espontánea por segunda semana consecutiva la había realizado La Tora y así comenzó la gala del miércoles. La Tora votó a Alfa y le dio tres votos de la espontánea y decidió darle dos a Marcos. "Los primeros tres puntos son para Walter, para Alfa, porque no coincido en su manera de pensar, en nada. No tiene códigos y todo el tiempo juega con el poder, no coincido en nada con él y es una mala persona. Es todo lo que no tiene que ser la sociedad", declaró Lucila entre lágrimas y sollozos.

"El segundo va a ser para Marcos porque fue una persona tibia que no saltó cuando pasaron los episodios por los que sancionaron a Walter. Ni como jugador o persona me interesa saber algo de él ni quiero que esté en la casa de Gran Hermano. No me interesa compartir algo con una persona o jugador así", concluyó Lucila.





La espontánea de La Tora contra Alfa

En tanto que Walter nominó a Lucila y María Laura. “Actitudes que veo dentro de la casa, no me gustan y nada más” argumentó el participante sobre los votos del miércoles.

“Porque me sentí traicionada”, anticipó Daniela en el confesionario para luego elegir darle a Maxi dos votos y a Juliana, uno. Los enamorados por primera vez desde que comenzó la competencia aparecen como posibles nominados. Tini, como es conocida Juliana, dentro de la casa, desconfía de Constanza y se pasa los días especulando sobre los votos de sus compañeros.

Juliana decidió darle sus primeros dos votos a Romina porque “hay roces y diferencias que no le encuentro solución” y el segundo voto para Julieta solo “por estrategia”. En tanto que su novio, Maxi, eligió ir por Julieta y María Laura, dándole dos puntos a la primera y uno a la segunda. "Solo las voto por estrategia", argumentó el cordobés.

La favorita del público, Julieta, fue por "dos personas con las que tengo muy buena relación, pero es una buena estrategia para mi juego" y eligió a Lucila y sostuvo que "siento que quiere tener la última palabra y no me copa eso" y el segundo voto fue para María Laura.

“Voto a Lucila por sus actitudes que no me gustaron para con el grupo y también con algunos participantes puntuales y también a María Laura”, dijo Marcos en el confesionario poniendo así a La Tora y María Laura en lo alto de la placa de nominados.

Romina estuvo en la final de la prueba del líder junto a Daniela, pero no pudo sortear el desafío. "Últimamente no siento afinidad con Juliana" expresó la exdiputada y le dio dos votos a Tini y luego eligió a Maxi con un voto. "Todo bien con él, pero es con quien menos siento afinidad", cerró la morocha.

El único integrante de Los Monitos es Nacho quien camino al confesionario les envió un saludo a Holder, Martina y Juan, los eliminados del reality. "Solo por juego porque me cae muy bien" dijo el participante que esta semana tiene inmunidad y votó a Romina con dos puntos y a Walter solo uno porque "quiero garantizarme que esté en placa".

Alexis y Constanza están en el ojo de la tormenta por una conversación que tuvo la pareja en el patio de la casa. "Quiero conocer Catamarca", dijo Coti y le preguntó a Conejo si quería conocer Catamarca dando a entender que votarían a María Laura, oriunda de Catamarca. En el confesionario, Alexis votó finalmente a Constanza con dos votos y un voto a María Laura. "Todo por estrategia. Si Coti está en placa, Nacho la va a querer salvar y evitamos salvar a otros", contó después a Gran Hermano.

Alexis votó a su novia Coti por estrategia

En tanto que Coti eligió a Lucila y a María Laura. "Vienen con el discurso de lealtad cuando en realidad vienen a jugar", explicó la participante que le dio dos y uno, respectivamente.

"Voy a darle dos votos a Marcos porque no tengo relación y el segundo voto a Walter. Hemos tenido roces y no me dolería que se vaya", dijo María Laura en el confesionario. Thiago fue por Juliana y Lucila. "No me gustó que haya hecho lo que hizo con Agus. No me gusta", sostuvo el participante sobre La Tora que tras la salida de Juan tuvo una semana complicada con sus compañeros.

El último en entrar al confesionario fue Agustín quien esta semana no recibió ningún voto de sus compañeros y fue contra María Laura y Lucila. "Voy a ver el efecto que tiene la inmunidad de dos compañeros y la salvación en conjunto", sostuvo el participante.

Tras la decisión de Gran Hermano se confirmó que Coti y Alexis hicieron complot y los votos contra María Laura y Lucila fueron descartados, pero ello no impidió que estuvieran en placa para la gala del domingo.