Granata confesó hacer "brujería": "Enterré gente que no quería"

"Yo enterré a gente que no quería más en mi vida", expresó la diputada por la provincia de Santa Fe en el ciclo radial Polino Auténtico, sorprendiendo a todos. Fue allí cuando detalló la forma en la que funciona su método y en qué consiste. "Anotás el nombre o lo que uno no quiere y lo entierrás. Tiene que ir a la tierra. También, uno puede poner sus deseos... Es lo bueno y lo malo", indicó.

Años atrás, y en medio de la escandalosa separación de Luciana Salazar y Martín Redrado (ex pareja de Granata), cuando la blonda contó que descubrió en el freezer de su ex pareja un papel con su nombre escrito. "Haaaayyyy, Martín. ¿Qué es esto? Dice mi nombre en un vaso. ¡¿Qué es eso?! ¡Eso es una brujería!" se escuchaba decir a la modelo en un audio enviado al economista, quien se desentendió de lo ocurrido.

Amalia Granata habló de su cruce con Pampita y la mató.

"Esto no es brujería, ni le pasa nada a la persona que vos enterrás el nombre... No es que le deseas el mal", aclaró Granata, buscando no ser acusada de practicar brujerías, y aclarando las dudas de su compañera de equipo, Yanina Latorre.

Muchos usuarios de las redes sociales (Facebook y Twitter) se hicieron eco rápidamente. "UPA!! A los católicos pro vida que le bancaron la campaña les va encantar ésto"; "Estaría "abortando" relaciones?"; "Que vergüenza y es política y bue.. así estamos"; "Esta mujer es diputada? Argentina país generoso" y "Le estamos pagando un sueldo", fueron algunos de los comentarios que circularon.

Pese a la polémica que se generó, Granata se mantuvo en silencio, quizás evitando meterse en una polémica.