Este lunes, Jorge Rial y sus compañeros de Intrusos anticiparon que en la conferencia de mañana una actriz denunciará públicamente por violación a un importante actor. Agregaron que muchas de las denuncias ya están en manos de la justicia y que el colectivo de artistas fue asesorado por abogados para no dar pasos en falso.

Ante esa situación, Granata objetó que antes de contar el abuso, habría que esperar la resolución del juicio. "Van a escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable. Me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es o no culpable...", comentó, dudando del relato de la víctima, en Pamela a la Tarde.

LEÉ MÁS

Se viene el MeToo argentino:más de 50 actrices se unirán para denunciar acoso y abuso sexual