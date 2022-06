Granata fulminó a L-Gante: "Es un emergente de una sociedad en decadencia"

“Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia ”, analizó la diputada provincial por Santa Fe en una de sus intervenciones en Polino Auténtico (Radio Mitre).

Granata aseguró que la palabra “artista” le queda grande al joven oriundo del Barrio Bicentenario en General Rodríguez. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual. Artista es José Luis Perales, Luis Miguel”.