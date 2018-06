Granata: "Me siento golpeada"

“Me echaron por mi lucha en contra de la legalización del aborto y se tomaron de un tuit para hacerlo. El despido fue injustificado y atenta contra la libertad de prensa. El tuit fue para concientizar sobre el cáncer de mama. Me siento como si me hubiesen pegado una trompada”, sostuvo.

“El gerente de programación dijo que me echaron por mi falta de profesionalismo. Me han ensuciado. Estoy segura de que esto a un hombre no le pasa”, añadió.

En tanto, desde las redes Wanda Nara salió a bancarla y se manifestó en contra del aborto legal. “Cuánta razón tiene Granata. Matar es ir a lo más fácil. Hay algo que se llama hacerse responsable de los actos”, escribió la botinera.

