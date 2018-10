Grave acusación contra Fabián Gianola

En 2015, Fernanda fue convocada para guionar los sketchs de El kiosquito de Fabián, donde interpretaba a la vecina del personaje del actor. “En medio del ensayo, me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí”, recordó la locutora.

Horror: “En medio de un ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina”.

Otro episodio fue en Canal 9. El actor le pegó una palmada en la cola, con sonido y delante de su pareja. “Fue tan fuerte el golpe que me empujó y tuve muchos problemas por eso porque mi novio lo quería esperar afuera para pelearse”, recordó Meneses. Luego la actriz agregó que hay otras actrices que no trabajan más porque él las acosó. “Sus despreciables actos derivaron en una fuerte discusión. Y luego de repente no trabajé más. Se me cerraron las puertas y tengo testigos. En la Asociación, quién es Gianola. Me dijeron que es el peor compañero que puede haber”, concluyó Meneses.