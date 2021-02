Grave acusación del líder QOM hacia Pietragalla

“Fue muy difícil el trato, no esperábamos ese trato negativo hacia nosotros. Nos miran como manipulados por la oposición. Nunca en mi vida me sentí tratado como me trató el señor Pietragalla”, comentó el cacique en Radio Rivadavia. “Pietragalla decía: ‘Nosotros vamos a trabajar con ustedes, pero vamos a trabajar en la campaña electoral para que en 2023 sigamos gobernando y no queremos que vuelva el macrismo. Con esa condición’, y yo le dije que no queremos que nos pongan la camiseta o color que quieren los partidos políticos”, agregó.